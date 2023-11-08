المنتخب السعودي يستهل مشواره في تصفيات كأس العالم من ملعب الفتح بالأحساء

المصدر: وكالات

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سيستهل المنتخب السعودي لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في وقت لاحق هذا الشهر بمباراة على أرضه أمام باكستان في الأحساء.

وقال المنتخب السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "من الأحساء نبدأ .. الطريق لكأس العالم يبدأ من ملعب الفتح.

"موعدنا الخميس 16 نوفمبر يا أهل الأحساء". وسيلعب المنتخب السعودي مع نظيره الأردني في 21 نوفمبر خارج أرضه ثم يستضيف طاجيكستان يوم 21 مارس 2024.

وسيتجدد اللقاء مرة أخرى بين المنتخبين يوم 26 مارس في طاجيكستان. وفي السادس من يونيو من العام المقبل يواجه باكستان على أرضها ويختتم مشواره بالدور الثاني من التصفيات عندما يستضيف منتخب الأردن في 11 يونيو.

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