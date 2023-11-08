بنزيما المتهم الأول!..كواليس إقالة مدرب الاتحاد السعودي

المصدر: وكالات

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن سر خطير وهو إبلاغ الفرنسي كريم بنزيما بعض مسؤولي نادي الاتحاد السعودي منذ أسبوعين أن استمرار مدرب الفريق لا يلبي تطلعات النادي وأن وجوده يعيق تقدم الفريق.

ويبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، هو من قام بتسريع قرار إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء لسوء النتائج.

ونشرت الصحيفة السعودية نص الحوار بين المدرب سانو وبنزيما بين شوطي الخسارة 2-0 في إربيل أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، وهو كالتالي:

(سانتو: أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم

بنزيما: لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة

سانتو: أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعب فيه، يجب أن تبادر وتكون مثالا لكل اللاعبين).

وأوضحت "الرياضية" أن المدرب لم يتوقف هنا وكال سيلا من الانتقادات والكلمات اللاذعة لمهاجم ريال مدريد السابق رافضا كل مبرراته.

كما كشف موقع "كووورة" كواليس اللحظات الأخيرة لسانتو في الاتحاد، موضحا بحسب مصدر داخل "العميد" أن بنزيما أبلغ إدارة النادي أنه غير مستعد للعب أي مباراة أخرى يقودها البرتغالي.

وأضاف المصدر أن بنزيما تحدث مع الإدارة، محملا المدير الفني الجزء الأكبر من النتائج السلبية، مواصلا: "أكد بنزيما للمسؤولين أن لعب أي مباراة تحت قيادة سانتو سيكون أمرا غير مقبول وحمله المسؤولية الكبرى فيما يحدث، لأن الفريق لم يعد متكاتفا".

يذكر أن الاتحاد لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات له في دوري روشن، وهو الآن في المركز السادس برصيد 21 نقطة مع مرور 12 جولة من الموسم على لائحة ترتيب المسابقة المحلية.

أما على المستوى الآسيوي، فتلقى أول الاثنين الفائت الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من دوري الأبطال أمام القوة الجوية العراقي 2-0، لكن يبقى متصدرا مجموعته برصيد 9 نقاط مع مرور أربع جولات، متفوقا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

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