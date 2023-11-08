ثلاثية النصر في الدحيل تمنح العالمي أرقاماً قياسية بالجملة

المصدر: البيان

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فاز النصر السعودي على الدحيل القطري بنتيجة 3-2، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وهي المواجهة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، بقطر.



ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة ووضع قدماً في دور الـ 16 من البطولة القارية، بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني، إذ يحتاج النصر نقطة واحدة لضمان التأهل متصدراً عن مجموعته.

وحقق النصر بفوزه على الدحيل عدة أرقام قياسية، نستعرضها في الأسطر التالية:

• نجح النصر لأول مرة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، في الفوز خلال أول 4 جولات بالمجموعات

• النصر أول فريق سعودي يحقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات بدوري أبطال آسيا



• النصر بفوزه على الدحيل، أصبح لأول مرة ينتصر على الأندية القطرية في عقر دارها بدوري أبطال آسيا بنظامها الحديث

• النصر لأول مرة يفوز على الدحيل ذهاباً وإياباً بدوري أبطال آسيا، وفي تاريخ المواجهات بينهما عادل النصر عدد انتصاراته مع الدحيل بفوزين لكل فريق، وتعادلين لكل فريق أيضاً.



ويلتقي النصر في الجولة المقبلة مع بيرسبوليس الإيراني، بالسعودية، يوم 27 نوفمبر الجاري، بالجولة الخامسة من مجموعات دور أبطال آسيا.

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