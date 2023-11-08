اتحاد جدة يعلن إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو

المصدر: البيان

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أعلن نادي اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الثلاثاء انفصاله عن المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو.

وقال النادي في بيان "يعلن نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول.

وأضاف "سيتولى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة لحين إنهاء التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره".

📝| النادي يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نونو سانتو pic.twitter.com/T2owykCKMB — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 7, 2023

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