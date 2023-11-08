لاعب مصري يبتلع لسانه ويُنقل إلى المستشفى

المصدر: البيان

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تعرض نصر عبدالرازق، لاعب فريق طنطا المصري لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه مع بتروجت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين.

وسقط اللاعب على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وبلع لسانه للحظات وفقد الوعي، حتى نجح الجهاز الطبي لطنطا في إنقاذه، ونقله إلى أحد المستشفيات وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكشف نادي طنطا عن آخر تطورات حالة اللاعب، حيث أثبتت الأشعة المقطعية والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عدم وجود نزيف في المخ، واللاعب لايزال يخضع للملاحظة الطبية في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس.

وسقط نصر عبدالرازق على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع لاعب بتروجت داخل منطقة الجزاء، وبلع لسانه للحظات وفقد الوعي، حتى نجح الجهاز الطبي لطنطا في إنقاذه، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، حتى تستقر حالته الصحية.

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