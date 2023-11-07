جماهير القادسية ترفض اعتذار «الجنرال» عن قيادة فريق الكرة

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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تترقب جماهير نادي القادسية الكويتي الموقف النهائي لمحمد إبراهيم مدرب الفريق الأول لكرة القدم الذي لوح باعتذاره عن الاستمرار في قيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة، نظراً لظروف صحية، وجاء ذلك عقب فوز الفريق على كاظمة في الجولة السابعة لدوري زين بهدفين دون رد، ليصعد الفريق للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الكويت المتصدر، وطالب عدد من جماهير النادي بضرورة استمرار المدرب الملقب بـ«الجنرال» إذا كانت ظروفه الصحية تتحسن ليكون قادراً على إكمال المشوار.

وأشار الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس النادي، رئيس جهاز الكرة إلى أن اعتذار المدرب الوطني محمد إبراهيم عن الاستمرار في قيادة الفريق مرفوض، ولا مجال للنقاش فيه، والشيء الوحيد الذي يجعل مجلس الإدارة يقبل الاعتذار هو الوضع الصحي حسب تقارير الطبيب المعالج، وقال: «سأقوم بالتواصل مع الطبيب من أجل التعرف على حالة محمد إبراهيم الصحية، ويجب علينا احترام تاريخه لاعباً ومدرباً قدم الكثير لنادي القادسية».

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