خلفاً لنونو سانتو.. مدرب جزائري يعرض نفسه على اتحاد جدة

المصدر: البيان

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قام مدرب جزائري بعرض نفسه على نادي اتحاد جدة السعودي، لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول خلفاً للبرتغالي نونو سانتو، الذي بات رحيله وشيكاً في ظل تردي النتائج على المستويين المحلي والقاري.

ورشّح المدرب الجزائري المعروف نور الدين بن زكري، نفسه على نادي اتحاد جدة السعودي، حيث تفاعل مع المنشورات المتداولة، والداعية إلى إقالة نونو سانتو.

وكتب بن زكري: "أخبرني تويتر (اكس) بأنكم تبحثون عن مدربٍ خبيرٍ عنده شخصية، عنده كاريزما، عنده ثقافة تكتيكية، عنده روح، عنده حماس، عنده شجاعة، عنده تحدي، عنده مواقف، حقق كل الأهداف مع الأندية الكبيرة والصغيرة، (إلا أنه) جزائري الأصل مسلم".

ونال بن زكري تأييد بعض مشجعي اتحاد جدة على الاقتراح بتوليته المنصب خلفاً لسانتو، لا سيما في ظل مردوده الجيد السابق مع أنديةٍ سعودية.

ويعد بن زكري من أصحاب الخبرة الجيدة في الكرة السعودية، حيث أمضى موسم 2013-2014 مع الرائد، قبل أن يخوض تجربتين متتابعتين مع الفيحاء وضمك.

ويثير اتحاد جدة المخاوف قبل مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستستضيفها جدة ديسمبر المقبل، حيث أطلقت جماهير اتحاد جدة وسماً على منصة "اكس" بعنوان، "إقالة نونو سانتو مطلبنا" في أعقاب السقوط أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

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