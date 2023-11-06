هل تعرض للإصابة؟ تأكد غياب رونالدو عن مباراة الدحيل

المصدر: البيان

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غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عن بعثة فريقه التي توجهت إلى قطر، لخوض مواجهة الدحيل بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشهدت بعثة النصر غياب رونالدو، وزميله إيمريك لابورت، الذي تخلف عن البعثة هو الآخر، فيما شهدت بعثة العالمي تواجد النجم السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وأكدت تقارير سعودية أن كاسترو مدرب النصر، قرر استبعاد رونالدو من مواجهة الدحيل لإراحته بسبب شكوته من الإرهاق.

استبعاد 3 لاعبين.. قائمة أجانب النصر أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

وشهدت بعثة النصر المسافرة إلى قطر تواجد السداسي الأجنبي (آندرسون تاليسكا – أليكس تيليس – سيكو فوفانا – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش – ساديو ماني)، فيما غاب رونالدو، وإيمريك لابورت.

ومن المنتظر أن يتم استبعاد لاعب ثالث من قائمة أجانب النصر، حيث سيفاضل كاسترو بين عناصره عقب انتهاء الحصة التدريبية الأخيرة للفريق اليوم الإثنين.

ويستضيف استاد خليفة الدولي مباراة الدحيل والنصر، غداً الثلاثاء 7 نوفمبر، في تمام العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت مصر.

ويحتل النصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

وتنقل مباراة النصر والدحيل عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وبي إن سبورتس بالإضافة إلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

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