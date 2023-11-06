دوري أبطال آسيا.. النصر يستبعد ماني من مواجهة الدحيل

المصدر: البيان

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لن ينضم السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، إلى قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء 7 نوفمبر، على ملعب خليفة الدولي.

وجاء قرار البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر باستبعاد ماني من المباراة، لإعطائه قسطاً من الراحة بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وبخلاف ماني، لن يعتمد كاسترو على لاعب الوسط عبد الله الخيبري، لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 7 أيام، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعتمد كاسترو على الخماسي كريستيانو رونالدو، وأوتافيو، وبروزوفيتش، ولابورت، وأندرسون تاليسكا، في القائمة التي ستخوض المباراة.

ويحتل النصر صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث بنقطة واحدة.

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