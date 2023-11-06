إياب نهائي الدوري الإفريقي.. موعد مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز

المصدر: البيان

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اقترب الوداد المغربي خطوة من التتويج بلقب الدوري الإفريقي، عقب الانتصار على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي.

ودخل لاعبو الوداد المغربي مباراة ذهاب النهائي عازمين على الفوز، خاصة وأن اللقاء أقيم على أرضهم وبين جماهيرهم التي ملأت المدرجات.

ويستقبل صن داونز نظيره الوداد، الأحد المقبل 12 نوفمبر، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الوداد وصن داونز في تمام الثانية ظهراً بتوقيت المغرب، الرابعة عصراً بتوقيت مصر، والسادسة مساء بتوقيت الإمارات.

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