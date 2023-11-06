بينهم فتوح.. الزمالك يعرض ثلاثي الفريق للبيع

المصدر: دبي - ​سارة عبدالباقي

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بعد اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم الأحد في مقر النادي بمصر، عرض لاعبيه الثلاثة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، مع إيقافهم لحين التحقيق معهم.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بعدما قدم مدير الكرة عبدالواحد السيد مذكرة ضد الثلاثي، بسبب خروجهم من معسكر الفريق الأخير دون إذن.

وجاء بيان مجلس الزمالك، كالتالي:

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة، قرر المجلس إيقاف اللاعبين الثلاثة وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع عرضهم للبيع.

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