النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة جديدة مع النصر السعودي ( فيديو)

المصدر: وكالات

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نال النجم البرتغالي في صفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو جائزة جديدة بعد اختيار إحدى أهداف "الدون" كأجمل هدف في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا.



واختير الهدف الذي أحرزه "الدون" بتسديدة "صروخية" في مرمى الدحيل (4-3)، كأفضل هدف في الجولة الثالثة من المسابقة القارية.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، فيديو لهدف رونالدو وعلق عليه: "بتصويت الجماهير..

صاروخية الأسطورة كريستيانو رونالدو هي الأجمل في الجولة الثالثة من دور المجموعات".

ويتصدر النصر المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، بالعلامة الكاملة حتى الآن (9 نقاط)، يليه بيرسبوليس الإيراني (6 نقاط) ثم الدحيل واستقلال دوشنبه الطاجيكي ولكل منهما نقطة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

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