عودة البوسني داركو لقيادة العربي الكويتي بديلاً للألماني بردرايتش    

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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قرر نادي العربي الكويتي تعيين البوسني داركو، لتولي مهمة المدير الفني للفريق، بديلاً للألماني بردرايتش، الذي تمت إقالته عقب خسارة الفريق أمام النصر 1 - 3 في الجولة السادسة لدوري زين، وسيتولى داركو المهمة بعد غدٍ، وسيقوم المدرب المساعد محمد السلمان بقيادة الفريق أمام الرفاع البحريني غداً في كأس الاتحاد الآسيوي. ويحتل العربي المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف الرفاع صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط.

إلغاء عقوبات

على جانب آخر، ألغت لجنة الاستئناف بالاتحاد الكويتي عقوبات لجنة الانضباط على النادي العربي عقب الأحداث التي شهدتها مباراته مع كاظمة ختام الموسم الماضي بعدما تقدم بطلب استئناف العقوبات، خاصة أنها تخالف نص المادة 66 من اللائحة، وفي الوقت نفسه قبلت اللجنة استئناف نادي الكويت، وعدلت عقوبات لجنة الانضباط.

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