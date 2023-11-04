الهلال السعودي يعلن إصابة الصربي سافيتش وغيابه عن مواجهة مومباي في دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

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أعلن نادي الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت إصابة لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بالتواء في الركبة وغيابه عن مواجهة مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا بعد غد الاثنين.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) " تعذرت مغادرة سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش مع بعثة الفريق إلى الهند، وذلك بعد إصابته بالتواء في الركبة خلال مواجهة الفتح أمس الجمعة، وسيخضع اللاعب لفحص طبي على موضع الإصابة غدا".

وغادر اللاعب البالغ عمره 28 عاما الملعب في الدقيقة 74 خلال الفوز 2-صفر على ملعب الفتح أمس الجمعة.

وشارك ميلينكوفيتش-سافيتش في 13 مباراة مع الهلال هذا الموسم في كافة المسابقات سجل خلالها أربعة أهداف.

وانضم الدولي الصربي للهلال مطلع الموسم الجاري قادما من لاتسيو الإيطالي بعقد يمتد حتى 2026.

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة في دوري الأبطال بسبع نقاط من انتصارين وتعادل واحد، متفوقا بفارق الأهداف على نافباهور الأوزبكي الذي يملك نفس رصيد النقاط من ثلاث مباريات.

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