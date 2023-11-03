الإيفواري يايا توريه مساعداً لروبرتو مانشيني في تدريب المنتخب السعودي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع الإيفواري يايا توريه مساعدًا أول للمدير الفني للمنتخب روبرتو مانشيني الذي طلب ذلك، ليكون ضمن طاقمه الفني للفترة المقبلة.

واستعرض الاتحاد السعودي على موقعه الرسمي، أرقام توريه في مجال التدريب وكتب: "جاء التعاقد معه بناء على طلب المدرب (مانشيني) في ضمه ضمن طاقمه الفني للفترة القادم".



ويملك "توريه" لاعب منتخب ساحل العاج السابق وصاحب الأربعين عامًا سجلًا تدريبيًا بدأ قبل أربعة أعوام تنقّل خلاله بين ثلاثة أندية مساعد مدرب لأندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأحمد غروزني الروسي وستاندارد لييج البلجيكي ومدربًا لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام الإنجليزي، وبجانب ذلك يمتلك "يايا" سجلًا حافلًا بالإنجازات بوصفه لاعباً خاصة مع برشلونة الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي الذي فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة باكستان والأردن في نوفمبر الحالي ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يشارك في كأس الأمم الآسيوية، حيث يلعب أمام عمان وقرغيزستان وتايلاند في دور المجموعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز