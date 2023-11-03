ليس بن شرقي.. الزمالك يتحدث عن صفقة القرن

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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‎‫ علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول التفاوض مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الحالي، والأهلي المصري السابق، كاشفاً عن هوية اللاعب الذي يعتبر عودته إلى الزمالك بمثابة صفقة القرن.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "أوسوريو مستمر مع الزمالك ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع موسيماني أو أي مدرب آخر، وضعنا خطة للالتزام براتب الجهاز الفني والإدارة تدعم المدير الفني واللاعبين في الفترة الحالية".

وتطرق أحمد سليمان للحديث عن ملف تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، قائلاً: "مقتنعون بانتماء فتوح ونقدر ظروفه جيداً، وسيتم مناقشة ملف تجديد تعاقده في الغرف المغلقة".

وفيما يخص إمكانية اعتزال شيكابالا نهاية الموسم الجاري، قال سليمان: "شيكابالا وحده من يملك تحديد موعد اعتزاله، ونعمل على التجديد لصبحي وعواد معاً، وفيما يخص صفقة يعتبرها صفقة القرن في الزمالك قال: "صفقة أعتبرها بمثابة صفقة القرن في الزمالك؟ عودة مصطفى محمد من نانت الفرنسي".

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "أرحب بعودة طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لصفوف الزمالك في الفترة المقبلة".

واختتم: "هزيمة الزمالك في الجولة الماضية أمام إنبي كانت غير متوقعة وجاءت بسبب عدم التوفيق، وتحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالمنافسة على كافة البطولات".

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