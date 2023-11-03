يايا توريه ينضم للجهاز الفني لمنتخب السعودية

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعاقد مع الأسطورة الإيفوارية يايا توريه، لتولي منصب المدرب المساعد للإيطالي روبرتو مانشيني، في الجهاز الفني لمنتخب السعودية.

وكان روبيرتو مانشيني تولى تدريب منتخب السعودية الصيف الماضي، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم التعاقد مع توريه ليصبح مساعدًا أول لمانشيني في الطاقم الفني للمنتخب، مشيراً إلى أن التعاقد جاء بناءً على طلب مانشيني نفسه.

وغادر توريه، منصبه كمدرب مساعد بفريق ستاندارد لييج البلجيكي، ليتولى منصبه الجديد في منتخب السعودية، كما سبق له العمل كمساعد مدرب لناديي أولمبيك دونيتسك الأوكراني، وأخمات جروزني الروسي، إضافة لعمله كمدير فني لفريق توتنهام الإنجليزي تحت 16 عامًا.

وخلال مسيرته كلاعب، مثل يايا توريه عدة فرق، على رأسها برشلونة ومانشستر سيتي.

يذكر أن منتخب السعودية خسر تحت قيادة مانشيني، أمام منتخبات كوستاريكا، وكوريا الجنوبية ومالي، وتعادل مع نيجيريا.

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