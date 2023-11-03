العربي يتحدى عقوبات «الانضباط الكويتية»

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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أعلن فؤاد المزيدي أمين سر النادي العربي، عدم قانونية العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد الكويتي، التي تعود لأحداث الموسم الماضي، مؤكداً تحدي هذه العقوبات، كونها تخالف نص المادة 66.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، عدداً من العقوبات على النادي العربي، تعود لمباراته أمام كاظمة، خلال منافسات دوري زين للموسم الماضي، والتي شهدت أحداث شغب على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، وتم معاقبة مدير جهاز الكرة علي مندني، بحرمانه من دخول الملاعب لمدة عام، بجانب حرمان الفريق من جماهيره في مباراتين متتاليتين على ملعبه، كما ضمت العقوبات تغريم مدرب اللياقة البدنية، منيف نابي، على الرغم من انتقاله للتدريب في الدوري البحريني، وتوجيه إنذار إلى سلطان العنزي لاعب العربي، مع لفت نظر عبد الله الجزاف لاعب كاظمة.

وقال فؤاد المزيدي إن المادة 66 تشير إلى إسقاط الحق في المعاقبة عن المخالفات الواقعة أثناء المباريات، بعد انتهاء الموسم الرياضي بعشرة أيام، ويستثنى من ذلك واقعة الرشوة، وحيث إن الموسم الماضي انتهي في 28 مايو، تعد العقوبات غير قانونية. وأضاف: سيسمح للجمهور بحضور المباريات، رغم قرار خوض الفريق مباراتين بمدرجات خالية.

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