الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن استئناف الدوري دون حضور الجماهير

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، الاستئناف التدريجي للنشاط الكروي في البلاد اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره في موقعه الرسمي أن المباريات ستقام دون حضور الجماهير، ووفق نفس الأجندة المعتمدة للموسم الحالي، حتى إشعار آخر.

وكان اتحاد الكرة الجزائري أعلن يوم 18 أكتوبر الماضي، تعليق كل المنافسات الكروية "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة".

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق كل النشاطات الرياضية وإلغاء كل التظاهرات المصاحبة لإحياء ذكرى عيد ثورة التحرير (أول نوفمبر من كل عام)، لذات السبب.

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