يوسف بلايلي يواجه خطر الغياب عن كأس أمم إفريقيا 2024

المصدر: البيان

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يواجه الجزائري يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر، خطر الغياب عن كأس الأمم الإفريقية 2024 التي ستقام يناير المقبل، في كوت ديفوار.

ويعلن جمال بلماضي مدرب الجزائر عن قائمة الخُضر نوفمبر الجاري، وقد لا يكون بلايلي ضمنها، بسبب انتهاء البطولة المحلية في الجزائر وهو ما لا يصب في صالح اللاعب.

وبحسب تقارير جزائرية "الجميع مجمع على القول بأن يوسف بلايلي بدأ مغامرته مع المولودية بقوة رغم أنه لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته، حيث أحرز أربعة أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في أربع مباريات".

وتابعت "اعتقد الجميع أن جمال بلماضي سيستدعي بلايلي، لكن في النهاية لم يتم إدراجه في قائمة أكتوبر، ورغم خيبة الأمل من عدم استدعائه، إلا أن بلايلي لم يستسلم وواصل العمل للوصول إلى مستواه الأمثل، ولكن في النهاية البطولة لم تنته في الوقت المناسب".

وأكملت "من المؤكد أن بلماضي سيستدعي اللاعبين القادرين على المنافسة لتحقيق النجاح في المباراتين أمام الصومال وموزمبيق بتصفيات كأس العالم 2026، ويجب القول إن القائمة التالية لشهر نوفمبر ستكون بالتأكيد هي القائمة التي ستلعب في كأس الأمم الإفريقية، ونتيجة لذلك، فإن فرص المنافسة في كأس الأمم الإفريقية ضئيلة للغاية".

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