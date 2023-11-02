من أصول جزائرية.. ريال مدريد ينافس أرسنال على موهبة هجومية‬‎

المصدر: البيان

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يرغب ريال مدريد في التعاقد مع أحد اللاعبين الشباب، المتألق بشدة مع فريقه شامروك روفرز الأيرلندي، بعدما أصبح الميرنغي يضم لاعبين في سن صغير بتكلفة أقل، بسبب الارتفاع الجنوني في القيمة التسويقية لنجوم الصف الأول في أوروبا.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد الأيرلندي الشاب نجم الدين رازي، الذي يجيد اللعب في وسط الميدان، وصناعة الألعاب، وظهر بشكل مميز مع فريقه شامروك روفرز بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم، عقب تألقه مع فريق تحت 19 عامًا.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين من ريال مدريد شاهدوا اللاعب ذو الأصول الجزائرية، خلال بطولة أمم أوروبا تحت 17 عامًا، في المباراة التي خسرت فيها أيرلندا من إسبانيا بالدور ربع النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيجد منافسة من جانب فريقي تشيلسي وأرسنال، اللذان يرغبان بقوة في التعاقد مع نجم الدين رازي.

نجم الدين مواليد عام 2006، ويبلغ من العمر 17 عامًا، ولفت الأنظار له خلال مشاركته مع فريق تحت 19 عامًا، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول أبريل الماضي.

وينحدر نجم الدين من أصول جزائرية ويجيد اللعب بكلتا قدميه اليسرى واليمنى، وشارك مع منتخب أيرلندا تحت 17 عامًا و16، حيث لعب 14 مباراة بمُختلف المسابقات، وساهم في 8 أهداف، إذ سجل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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