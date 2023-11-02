بعد تفوق صن داونز.. الأهلي يودع الدوري الإفريقي برقم سلبي

المصدر: البيان

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ودع الأهلي المصري، مسابقة الدوري الإفريقي المستجدة، من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وحقق الأهلي رقماً سلبياً، كونه الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يحقق أي فوز.

وكان الأهل تعادل مع سيمبا التنزاني بهدفين مقابل هدفين في ذهاب الدور ربع النهائي، قبل أن يتعادل في الإياب بهدف لمثله.

وفي المباراة الثالثة أمام صن داونز بذهاب نصف النهائي خسر الأهلي بهدف دون رد، قبل أن يتعادل سلبياً في العودة على ملعبه ووسط جماهيره ليودع البطولة دون تحقيق أي فوز.

وتأهل صن داونز إلى نهائي مسابقة الدوري الأفريقي لمواجهة الوداد المغربي.

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