منظمة التعاون الإسلامي: السعودية قادرة على تنظيم مونديال غير مسبوق في 2034

المصدر: وكالات

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أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، على قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم في العام 2034 .

وهنأت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم الأربعاء "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة بمناسبة فوز السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034".

جاء ذلك بعد أن أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منح المملكة العربية السعودية استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأعرب حسين إبراهيم طـه الأمين للمنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة عن "ثقة المنظمة التامة في قدرة المملكة العربية السعودية بما تملكه من قدرات وخبرات ومؤهلات، وبما لديها من الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم"، كما أعرب الأمين العام عن "أمنياته بالتوفيق والنجاح للسعودية في استضافة هذه النسخة من كأس العالم".

من جانبه ،أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم التزامه بتلبية متطلبات "الفيفا" خاصة بعد إعلان أن ملف السعودية هو الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء أمس الثلاثاء، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لأكثر من 125 اتحاداً كرويّاً من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، معرباً عن تقديره للثقة الكبيرة التي مُنحت من مختلف الدول وجعلت الحافز كبيرا لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن ، بحسب الصحف الصادرة السعودية اليوم الأربعاء .

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