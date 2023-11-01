من فورمولا واحد إلى استضافة كأس العالم.. تقدم سعودي على خارطة الرياضة

المصدر: وكالات

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اختيرت المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء لاستضافة كأس العالم 2034 باعتبارها المرشحة الوحيدة، في نجاح كبير أعقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الرياضية رفيعة المستوى.

وتحاول المملكة المحافظة التي كثيراً ما تتعرض للانتقاد بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، تلميع صورتها وجذب السياح والاستثمار في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها.

الرياضات الشتوية

اختيرت السعودية التي تصل درجات حرارتها في الصيف الى 50 درجة مئوية، في اكتوبر الماضي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية للعام 2029 على أراضيها في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، وسيتم تنظيم هذه المسابقة الشتوية لـ"نيوم" التي لا تزال قيد الإنشاء في صحراء تروجينا الجبلية الواقعة في شمال غرب الدولة الخليجية الغنية بالنفط، في خطوة تعرضت لانتقادات من منظمات بيئية.

وبعدها بخمس سنوات، تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب الآسيوية التي تعتبر بمثابة حدث أولمبي مصغَّر متعدد الرياضات.

وكان وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أكد في مقابلة مع فرانس برس اغسطس الماضي أنّ استضافة الألعاب الأولمبية هو "المبتغى".

فورمولا واحد

استضافت المملكة في عام 2021 للمرة الأولى جائزة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، في مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر، وهي واحدة من أربع جوائز كبرى تقام في منطقة الخليج الغنية هذا العام.

والعام الماضي، طغى هجوم شنه المتمردون على منشأة نفطية سعودية إلى اندلاع حريق هائل بالقرب من حلبة الفورمولا واحد في جدة (غرب) خلال إحدى فترات التجارب.

كرة القدم

شهدت الأندية السعودية، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، أداة الثروة السيادية، موجة شراء غير عادية هذا العام، بدءاً بتعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كانون يناير الماضي لمدة عامين ونصف مقابل 400 مليون يورو.

فتح التعاقد مع رونالدو الأبواب على مصراعيها، مع انضمام كريم بنزيما، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، إلى اتحاد جدة، ورحيل النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي المملوك لقطر إلى الهلال، وشق مجموعة من النجوم الآخرين في أواخر مسيرتهم الاحترافية لطريقهم نحو الدوري السعودي.

في اكتوبر 2021، اشترى كونسورتيوم مدعوم من السعودية نادي نيوكاسل في خطوة أثارت احتفالات صاخبة لجمهوره وصلت حد رفع بعضهم علم السعودية أمام إستاد سانت جيمس بارك في شمال شرق إنجلترا.

ومنذ ذلك الحين، تحسنت نتائج نيوكاسل ونجح في التواجد بين الاربعة الكبار في الدوري الانجليزي وحجز بطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه تستضيف المملكة كأس العالم للأندية في نهاية ديسمبر المقبل في جدّة، بالإضافة إلى كأس آسيا 2027، وهي الآن بروفة للعرس العالمي، كما تسعى لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 2026.

الغولف

بدّل الاستثمار السعودي وجه رياضة الغولف الاحترافية، بعد إطلاق دوري "ليف غولف" الانفصالي بجوائز باذخة بلغت 25 مليون دولار لكل بطولة والذي تنافس مع جولة "بي جي ايه" الأميركية.

وبعد سلسلة من الدعاوى القضائية، حصل دمج صادم بين الدوري المدعوم سعودياً وخصومه الأميركيين والأوروبيين في يونيو، حقق الدوري الوليد والجدلي نجاحاً أولياً، فبرغم معارضة شرسة من البطولات الأميركية والأوروبية ورفضها السماح للاعبيها بالمشاركة، إلا أن ليف غولف (LIV Golf) جذب 16 لاعباً من المئة الاوائل.

وأقيمت إحدى جولات الدوري الذي ينظم على ملاعب محدودة وبصيغة فريدة لأول مرة في السعودية بمشاركة أقطاب اللعبة مثل الأسترالي كاميرون سميث والأميركي داستن جونسون في ملعب خارج مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

وحصد جونسون أكبر المستفيدين نحو 35 مليون دولار من إجمالي أموال الجوائز في الموسم الافتتاحي- بالإضافة إلى 150 مليون دولار بحسب تقارير لمجرد موافقته على اللعب.

الملاكمة

عندما فاز بطل العالم للوزن الثقيل الانكليزي تايسون فيوري على نجم الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرانسيس نغانو السبت في مباراة استعراضية، كان هذا النزال رفيع المستوى الأحدث الذي تستضيفه المملكة.

في آب/أغسطس الماضي، استضافت السعودية بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بين الأوكراني أولكسندر أوسيك الذي أحرز اللقب على حساب البريطاني أنتوني جوشوا.

وكان جوشوا شارك سابقاً في 2019 في مباراة فاز فيها على الاميركي اندي رويز في مدينة الملك عبد الله الرياضية. وحصل جوشوا على مبالغ طائلة في المرتين رافضاً الانتقادات التي طالته بشأن "الغسيل الرياضي".

كرة المضرب

تقام نهائيات بطولة الجيل المقبل "نيكست جين" في كرة المضرب التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في سن الـ21 وما دون خلال العام، في جدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل. وورد أيضًا أن السعودية كانت المرشح الأوفر حظًا هذا العام لاستضافة نهائيات بطولة دبليو تي ايه الختامية التي تشهد مشاركة افضل ثماني لاعبات في العالم، قبل اختيار مدينة كانكون المكسيكية التي تعرضت لانتقادات كبيرة من اللاعبات المشاركات بسبب سوء أرضية الملعب.

كريكيت

في العام الماضي، شرعت أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وواحدة من أغنى شركاتها، في رعاية الأحداث الكبرى التي ينظمها مجلس الكريكيت الدولي، بينها بطولة اليوم الواحد للرجال والسيدات وكأس العالم تي20.

رالي

انطلق رالي دكار 2023 في 31 كانون الأول/ديسمبر للمرة الرابعة من السعودية. وبدأ تنظيمه في المملكة عام 2020.

واستهدف انفجار العام الماضي الفرنسي فيليب بوترون الذي اصيب بجروح خطيرة خلال نسخة 2022. وكان خمسة آخرون يستقلون السيارة أيضا.

سباقات الخيول

بدأت السعودية بتنظيم كأس السعودية لسباقات الخيول مع جائزة قدرها 20 مليون دولار، وهي الأغلى في العالم. وأقيمت ثالث نسخة العام الماضي. وأحرز جوادان مملوكان للسعودية النسختين الاخيرتين.

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