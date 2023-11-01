النصر السعودي يسخر من واقعة رونالدو أمام الاتفاق بكأس الملك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سخر نادي النصر السعودي من حكام مواجهة الاتفاق في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك.

وكان حكم الساحة ألغى هدفًا لفريق النصر سجله البرازيلي آندرسون تاليسكا، بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تداخل في الكرة.

وقرر حكم تقنية الفيديو أن موقف تاليسكا خلال تسجيل الهدف كان سليمًا، ولكن رونالدو تداخل في الكرة وهو في موقف تسلل قبل أن تصل الكرة لزميله البرازيلي، وخلال إعادة اللقطة عبر الشاشات، ظهر رونالدو في موقف متسلل ولكن كانت هناك عملية جذب للنجم البرتغالي من مدافع الاتفاق.

وكان المثير للجدل أن تقنية الفيديو عكست الأمر خلال الإعادة، حيث أظهرت رونالدو هو الذي يمسك بقميص مدافع الاتفاق، وليس كما جاء في الصورة الأصلية من المباراة.

ونشر حساب النصر صورتين للواقعة للسخرية من التحكيم، الأولى من كاميرا الملعب والتي أظهرت عملية جذب رونالدو، بينما جاءت الصورة الثانية من تقنية الفيديو والتي أظهرت مخالفة على رونالدو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز