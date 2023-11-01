صراع مصري مغربي.. الاتحاد الإفريقي يعلن قوائم الأفضل في عام 2023

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا، التي شهدت ظهوراً عربياً مميزاً.

ويتنافس مجموعة كبيرة من اللاعبين المصريين والمغاربة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، والأمر نفسه على جائزة أفضل حارس مرمى.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي عبر منصة "إكس"، كافة القوائم الخاصة بأسماء المرشحين على الجوائز المختلفة، استعداداً للحفل المقرر إقامته 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا

مارسيل كولر - الأهلي

وليد الركراكي - المغرب

عبد الحق بن شيخه - اتحاد العاصمة

أمير عبدو - منتخب موريتانيا

خوان ميشا - منتخب غينيا الاستوائية

توم سينتفيت - منتخب غامبيا

أليو سيسيه - منتخب السنغال

بابي ثياو - منتخب السنغال للمحليين

باسيرو كاندي – منتخب غينيا بيساو

شيكينيو كوندي - منتخب موزمبيق

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كهربا - الأهلي

حسين الشحات - الأهلي

علي معلول - الأهلي

بيرسي تاو - الأهلي

محمد عبد المنعم - الأهلي

محمد الشناوي - الأهلي

يحيى عطية الله - الوداد

يحيى جبران - الوداد

يوسف المطيع - الوداد

مصطفى فتحي - بيراميدز

فيستون ماييلي - بيراميدز / يانج أفريكانز

دجيجي ديارا - يانج أفريكانز

أيمن محيوس - اتحاد العاصمة

زين الدين بلعيد - اتحاد العاصمة

أسامة بن بوت - اتحاد العاصمة

ماكابي ليليبو - الهلال السوداني

بيتر شالوليلي - صن داونز

رونوين ويليامز - صن داونز

محمد علي بن رمضان - الترجي / فرينكفاروزي المجري

رانجا شيفافيرو - مارومو جلانتس

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

محمد الشناوي

ياسين بونو

إدوارد ميندي

ويليامز

أسامة بن بوت

يوسف المطيع

دجيجي ديارا

بابي سي سيراينغ

لاندينغ بادجي

قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في إفريقيا

الأهلي

الوداد

الرجاء

اتحاد العاصمة

شباب بلوزداد

الترجي

صن داونز

مارومو غالانتس

أسيك ميموزا

يانج أفريكانز

قائمة المرشحين لجائزة أفضل متخب في إفريقيا

المغرب

السنغال

ناميبيا

موريتانيا

موزمبيق

غينيا الاستوائية

غينيا بيساو

كاب فيردي

غامبيا

تنزانيا

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

بلال الخنوس - المغرب

عبد الصمد الزلزولي - المغرب

بابا أمادو ديالو - السنغال

لامين كامارا - السنغال

بابي ديوب - السنغال

أمارا ضيوف - السنغال

جيفت أوربان - نيجيريا

إيرنيست نوماه - غانا

سليماني أليو - بوركينا فاسو

دانجو أوتارا - بوركينا فاسو

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