قد يعود إلى الزمالك.. طارق حامد ينتظر عقوبة قاسية بالسعودية

المصدر: البيان

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أصبح الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي الحالي واتحاد جدة والزمالك السابق، مهدداً بتوقيع عقوبة كبيرة ضده، بسبب إشارة خارجة قام بها عند تسديد ركلة ترجيح في مواجهة الخليج، بدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأظهر التسجيل التليفزيوني لقطة طارق حامد التي قام بها، مما دفع بعض الجماهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتوقيع عقوبة ضده.

وبحسب موقع "365" إدارة ضمك ستفتح تحقيقاً مع طارق حامد بسبب هذه الواقعة، والأمر نفسه سيحدث من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل إعلان العقوبة التي قد تصل إلى الإيقاف لمدة 6 مباريات.

وأكد الموقع حسب مصادره، أن طارق حامد سوف يدرس عودته إلى الزمالك يناير المقبل، حال توقيع عقوبة قاسية ضده بالفعل.

يذكر أن الخليج تأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على ضمك بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

وحقق طارق حامد ثنائية الدوري وكأس السوبر المحلي رفقة اتحاد جدة في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى ضمك الموسم الحالي.

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