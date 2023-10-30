بعد إصابته أمام الفيحاء.. حسم موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والاتفاق

المصدر: البيان

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لازم ثلاثة لاعبين من النصر السعودي عيادة النادي، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة خلال مباراة الفيحاء السبت الماضي، جاء على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خضع لجلسة علاجية على موضع إصابته في مفصل القدم، ورافقه تاليسكا ولابورت.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الجهاز الطبي لنادي النصر يرى أن إصابة رونالدو لم تتجاوز الكدمة، مما يعني سلامة الأربطة.

وبذلك، فإن رونالدو سيكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الاتفاق مساء الثلاثاء على ملعب لأول بارك ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الملك.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الطاقم الطبي في النصر قام بتكثيف جلسات العلاج للبرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد إصابة الظهر التي عانى منها، بغية تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية ودخوله معسكر مواجهة الاتفاق.

فيما أكدت الصحيفة أن الشكوك تحوم حول مشاركة المدافع الإسباني إيمريك لابورت أمام الاتفاق، بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، وملازمته العيادة الطبية، من أجل الاطمئنان على حالته.

ومن المنتظر أن يتوجه لابورت مع تاليسكا الإثنين إلى العيادة، للتأكد من إمكانية مشاركة الثنائي أمام الاتفاق في كأس الملك.

وحقق النصر السعودي فوزًا ثمينًا على حساب الفيحاء، في الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري السعودي، ليرفع “العالمي” رصيده إلى 25 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الهلال متصدر جدول الترتيب.

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