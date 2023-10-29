«الآسيوي» يوافق على إقامة لقاء فلسطين وأستراليا في الكويت

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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تلقى الاتحاد الكويتي لكرة القدم موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة الكويت مباريات منتخب فلسطين ضمن الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بداية من مباراة أستراليا المقرر لها 21 نوفمبر المقبل على استاد جابر الدولي، من منطلق الدعم والتضامن مع المنتخب الفلسطيني، الذي تمنعه الظروف الراهنة من اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

وتقدمت الهيئة العامة للرياضة الكويتية بالشكر والامتنان إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء على التوجيهات السديدة باستضافة مباراة منتخب فلسطين الشقيق مع نظيره الأسترالي. وأكدت الهيئة أن موقف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً غير مستغرب بالوقوف إلى جانب الأشقاء في دولة فلسطين الشقيقة في ظل الظروف الراهنة التي منعت المنتخب الفلسطيني من إقامة المباراة على ملعبه.

وفي الوقت ذاته طالب المؤرخ الرياضي حسين البلوشي الهيئة العامة للرياضة بتوفير مقر مؤقت للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة لإدارة شؤون الرياضة في ظل الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية حتى لا يظلم الشباب الرياضي ويحرم من ممارسة هوايته، وعدم التعرض للعقوبات من قبل المؤسسات الدولية في حال عدم المشاركة.

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