بيراميدز يواصل الانفراد بالصدارة والزمالك يتجرع الخسارة الأولى له هذا الموسم

المصدر: وكالات

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‬‬‬سجل فيستون مايلي ثنائية ليواصل بيراميدز انفراده بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-2 على ضيفه المصري البورسعيدي في افتتاح مباريات الجولة الخامسة.

وتجرع الزمالك الخسارة الأولى له هذا الموسم بالهزيمة 2-1 أمام مضيفه إنبي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة بينما توقف رصيد المصري عند تسع نقاط في المركز الثالث.

رفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط وتقدم للمركز السادس بينما توقف رصيد الزمالك عند ثماني نقاط وما زال في المركز الرابع.

في المباراة الأولى تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مايلي الذي تلقى كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها مايلي برأسية من الوضع طائرا داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى للحارس عصام ثروت.

وضاعف بيراميدز النتيجة في الدقيقة 48 بواسطة مصطفى فتحي الذي تلقى تمريرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار وصلت إلى فتحي داخل المنطقة فسدد الأخير كرة أرضية من لمسة واحدة سكنت أسفل يسار المرمى. ونجح محمد الشامي في تقليص النتيجة للمصري في الدقيقة 82 من كرة عرضية من جهة اليمين قابلها الشامي بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين مرمى الحارس أحمد الشناوي. وعاد بيراميدز ليحرز هدفا ثالثا في الدقيقة 85 عن طريق مايلي الذي تلقى تمريرة من وليد الكرتي.

وسجل المصري هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق غيلاس قناوي من تمريرة قابلها قناوي بتسديدة من لمسة واحدة بباطن القدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى. تفوق بيراميدز في الشوط الأول وكانت له ثلاث محاولات هجومية خطيرة استغل إحداها وسجل هدف التقدم بينما لم تكن للمصري أي فرص.

وأهدر مصطفى فتحي أول فرصة خطيرة لبيراميدز مع مرور ربع ساعة من انطلاق المباراة بعد أن سدد كرة من مسافة قريبة لتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى عصام ثروت حارس المصري.

ومع بداية الشوط الثاني لاحت أمام المصري فرصة لإدراك التعادل من ركلة حرة نفذها حسين السيد بعرضية إلى داخل منطقة جزاء بيراميدز أبعدها مايلي إلى ركنية من جهة اليسار.

وأهدر إسلام عطية فرصة للمصري في الدقيقة 71 بعد أن مر محمد الشامي على يمين منطقة الجزاء ثم مرر كرة إلى عطية المتمركز في مكان جيد أمام المرمى ولكن الأخير سدد الكرة بغرابة فمرت دون خطورة.

أول خسارة

وفي وقت لاحق تقدم إنبي بهدف في الدقيقة 22 عن طريق زياد كمال الذي سدد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الزمالك وسكنت أسفل يمين المرمى للحارس محمد عواد.

وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 30 عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء احتسبها محمد عادل حكم المباراة بعد مخالفة من زياد كمال مدافع إنبي ضد زيزو لاعب الزمالك.

وعاد إنبي للتقدم مرة أخرى بعد أن أحرز أحمد أمين الهدف الثاني في الدقيقة 68 مستغلا ركنية أرسلها البديل علي فوزي واستقبلها أمين برأسية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس عواد.

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