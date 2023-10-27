سافيتش يسجل أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في قمة الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتسلم ميلينكوفيتش-سافيتش تمريرة طويلة من كاليدو كوليبالي على صدره وسدد في المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وكتبت رابطة الدوري عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "هدف سافيتش... أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي حيث استغرق الهدف 45 ثانية فقط".

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