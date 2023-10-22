الرياض السعودي يتعاقد مع الشهري في صفقة انتقال مجاني

المصدر: وكالات

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أعلن الرياض الصاعد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع يحيى الشهري صانع لعب الرائد السابق في صفقة انتقال مجاني.

وقال الرياض عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة باسم إكس سابقا "يحيى الشهري لاعبا جديدا لمدرسة الوسطى".

وانتهى عقد الشهري مع الرائد بنهاية الموسم الماضي بعد انضمامه عام 2021 قادما من النصر.

وبدأ لاعب منتخب السعودية السابق، البالغ عمره 33 عاما، مسيرته مع الاتفاق قبل الانتقال إلى النصر وخاض فترة إعارة مع ليجانيس الإسباني عام 2018.

ويحتل الرياض المركز 13 وله ثماني نقاط.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 26 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن التعاون في المركز الثاني.

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