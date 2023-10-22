بمشاركة 20 فريقاً.. إطلاق دوري نجوم العراق للمحترفين

المصدر: متابعة - علي شدهان

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أطلق الاتحاد العراقي لكرة القدم، دوري نجوم العراق للمحترفين لموسم 2023-2024، بمشاركة 20 فريقاً، وبالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني «لاليغا».

وتعد النسخة الجديدة من دوري العراق لكرة القدم، والذي يعود تأسيسه إلى أربعينيات القرن الماضي، الأولى من نوعها بمسمى المحترفين، بعد استيفاء متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأقام الاتحاد العراقي لكرة القدم، حفلاً كبيراً بإطلاق دوري نجوم العراق للمحترفين، في مقره بالعاصمة بغداد، بحضور أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة، وعدنان درجال رئيس الاتحاد، وكوكبة من المدعوين، وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

إنجاح البطولة

وبارك أحمد المبرقع، إطلاق دوري نجوم العراق للمحترفين، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة، جاهزة لمواصلة مشوار دعمها، والإسهام الفاعل في إنجاح البطولة.

من جانبه، أشار عدنان درجال، إلى أن دوري المحترفين يمثل مشروعاً كبيراً لتطوير كرة القدم العراقية، عبر الارتقاء بأهم البطولات المحلية، مشيداً بدعم الحكومة العراقية للمشروع خصوصاً، ولكرة القدم عموماً، مثنياً على تعاون وزارة الشباب والرياضة في تهيئة الملاعب أمام فرق البطولة، مقدراً جهود إدارات الأندية في العمل سوياً مع الاتحاد، لإظهار مشروع دوري المحترفين العراقي إلى النور.

عوائد مالية

ولفت عدنان درجال، إلى أن لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخطط الكفيلة بإنجاح إقامة أول دوري للمحترفين في العراق، منوهاً بأن الأندية المشاركة في البطولة، ستحصل على عوائد مالية تعينها على تلبية احتياجات اللعب في دوري المحترفين.

وأشار عدنان درجال إلى أن أندية الدرجة الأولى، ستكون ضمن رابطة المحترفين، وبعد أربعة مواسم، سيتم فصل رابطة دوري المحترفين عن الاتحاد، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق معايير رابطة الدوري الإسباني «لاليغا»، على دوري نجوم العراق للمحترفين، معتبراً جماهير كرة القدم العراقية، مصدر الإبداع في عمل الاتحاد، مقدراً دور الإعلام الرياضي العراقي، باعتباره قوة دافعة بإيجابية في منظومة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

العمل معاً

وفي سياق متصل، وعبر كلمة «عن بُعد»، قال تيباس رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني لكرة القدم: سعداء بإطلاق دوري نجوم العراق للمحترفين، والذي سيكون له تأثير كبير في كرة القدم العراقية، ونعمل معاً على أن يكون متميزاً في المنطقة.

وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن اكتمال منظومة تطبيق منظومة تقنية «الفار»، بإقامة 400 ساعة تدريبية لـ 45 حكماً و35 حكم إعادة ومشغلين، عبر 9 ورش عمل، لتطوير إمكانات طواقم التحكيم.

وعرض الاتحاد العراقي خلال الحفل، الكرة التي تلعب فيها مباريات دوري نجوم العراق للمحترفين، وهي من شركة بوما، وهي نفسها التي تُلعب فيها مباريات الدوري الإسباني، حيث سيتم توزيع 400 كرة بين أندية البطولة.

جدول المباريات

وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن جدول مباريات دوري نجوم العراق للمحترفين، والذي ينطلق في 26 من أكتوبر الجاري، بإقامة الجولة الأولى من البطولة.

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