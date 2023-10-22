على طريقة مارادونا في مونديال 86..هدف أسطوري للجزائري أمير سعيود في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: البيان

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أحرز الجزائري أمير سعيود، هدفا عالميا على طريقة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وذلك خلال لقاء فريقه الرائد ضد الحزم، أمس السبت ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل سعيود هدفين في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 3-4، وجاء هدفه الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بطريقة مميزة للغاية وعلى طريقة مارادونا، وفقا لروسيا اليوم، حيث راوغ النجم الجزائري لاعبي نادي الحزم ببراعة واحدا تلو الآخر وأسقط عددا منهم على الأرض، وعند دخوله لمنطقة الجزاء سدد الكرة بيسراه لتستقر على يمين الحارس.

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان ما قام به مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.

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