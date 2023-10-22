الدوري السعودي.. الأهلي ينتصر على الوحدة بثلاثية والشباب يفوز ويحتفل بملعبه الجديد

المصدر: أ ف ب

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حقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي والسابع في عشر مباريات بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 3-1 على ضيفه الوحدة بفضل أهداف آلان سانت-ماكسيمين وروجر إيبانيز ورياض محرز السبت.

وحقق الشباب انتصارا مستحقا بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيجور بيسكان على ضيفه الطائي 2-صفر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن النصر الذي انتصر في وقت سابق 2-1 على ضيفه ضمك بينما ظل رصيد الوحدة 13 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 26 نقطة من عشر مباريات ويليها التعاون برصيد 23 نقطة.

وافتتح سانت-ماكسيمين أهداف أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بين ساقي الحارس ومن وضع انفراد بعدا ركض أسرع من كافة مدافعي الوحدة.

وأدرك زميله المدافع عبد الباسط هندي التعادل للضيوف عبر هدف بالخطأ في مرماه عندما ارتطمت الكرة بقدمه وسكنت شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة 51.

وأعاد المدافع إيبانيز الأهلي للمقدمة في الدقيقة 68 من ضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وحسم الجزائري محرز الثلاث نقاط لقطب جدة في الدقيقة 84 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعدما تابع تسديدة ارتدت من حارس الضيوف.

ولعب الوحدة بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد طرد لاعبه علاء حجي.

وفي مباراة أخرى، احتفل الشباب بمباراته الأولى في ملعبه الجديد وبقيادة مدربه الكرواتي بيسكان بالفوز 2-صفر على الطائي.

وانتصر الشباب للمرة الثالثة في عشر مباريات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر مقابل سبع نقاط للطائي في المركز 16 أول مراكز الهبوط.

وجاءت ثنائية الشباب عبر حبيب ديالو بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تابع تسديدة البديل حمد اليامي التي ارتدت من حارس الضيوف.

وأضاف القائد حسين القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استقبل تمريرة عرضية من يانيك كاراسكو على صدره لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك الخالية.



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