الزمالك يواصل صحوته ويسحق سموحة بخماسية في الدوري المصري

المصدر: أ ف ب

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واصل الزمالك صحوته عندما أكرم وفادة ضيفه سموحة 5-1 السبت بملعب القاهرة الدولي في المرحلة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل مصطفى شلبي (3) واحمد سيد "زيزو" (14) ويوسف ابراهيم "اوباما" (45+5) والبديل التونسي سيف الدين الجزيري (81) ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" (89 ) اهداف الزمالك، البديل فادي فريد (68) هدف سموحة.

واهدر زيزو ركلة جزاء للزمالك (45+1).

وهو الفوز الثاني تواليا للزمالك بعد تعادلين متتاليية مخيبين في بداية الموسم فرفع رصيده الى 8 نقاط فصعد الى المركز الثالث، فيما مني سموحة بخسارته الاولى هذا الموسم وتراجع الى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط.

وضغط الزمالك منذ البداية وافتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من تمريرة عرضية لعمر جابر داخل المنطقة سددها شلبي على يسار الهاني سليمان.

ومرر شلبي كرة عرضية داخل المنطقة تابعها زيزو بتسديدة على يسار سليمان (14).

وحاول لاعبو سموحة العودة في النتيجة، واهدر حسام حسن فرصة بعدما تلقى تمريرة بينية من المغربي لحسن دحدوح في عمق دفاع الزمالك فانفرد وسدد بغرابة خارج المرمى (23).

وحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد اثر لمسة يد على عمرو قلاوة، فانبرى لها زيزو خارج المرمى.

ونجح الزمالك في التعزيز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عبر أوباما الذي تلقى كرة بالكعب من شيكابالا فراوغ سليمان وتابعها بكعب قدمه داخل المرمى.

وتحسن اداء سموحة مع بداية الشوط الثاني، وانقذ محمد صبحي مرماه من هدف بتصديه لتسديدة حسام حسن المنفرد (47)، قبل أن ينجح في تقليص الفارق عندما مرر محمود وحيد كرة عرضية تابعها فريد برأسه داخل المرمى (68).

وأعاد الزمالك الفارق الى سابق عهده من هجمة مرتدة مرر على اثرها زيزو كرة عرضية الى شيكابالا الذي سددها من داخل المنطقة ارتدت من العارضة الى جسد الجزيري وسكنت الشباك (81).

واختتم شيكابالا المهرجان في الدقيقة 89 بتسديدة من داخل المنطقة على يسار الهاني سليمان.

وعمق انبي جراح مضيفه البنك الاهلي بالفوز عليه 3-1 بملعب بتورسبورت في القاهرة.

وسجل ثلاثية انبي احمد خليل "كالوشا" (30 من ركلة جزاء) وزياد كمال (80 من ركلة جزاء) ومودي ناصر (90+6)، وهدف البنك الاهلي اسامة فيصل (48).

وهو الفوز الاول لانبي هذا الموسم فرفع رصيده الى 4 نقاط وتقدم الى المركز الحادي عشر، فيما مني البنك الاهلي بالخسارة الرابعة تواليا فبقي في المركز الاخير من دون رصيد.

وفرض الاتحاد السكندري تعادلا مثيرا على مضيفه بلدية المحلة 2-2 بملعب غزل المحلة.

وتقدم البلدية عن طريق مهاجمه حسام اشرف (13 و39)، ورد الاتحاد السكندري بواسطة الغاني بنيامين بواتينغ (45+1) واسلام ابو سليمة (81).

ورفع البلدية رصيده الى 5 نقاط في المركز الثامن وهو الرصيد ذاته للاتحاد التاسع.

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