رونالدو سعيد بحفاوة الجماهير ومنفتح على مواصلة اللعب مع النصر

المصدر: وكالات

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أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بالاحتفاء الذي حظي به من جماهير النصر في الفوز 2-1 على ضمك في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم السبت، مؤكدا انفتاحه على مواصلة اللعب في النصر لما بعد العام المقبل.

ورسمت الجماهير عبارة (الأعظم على مر العصور) إلى جوار الرقم سبعة الخاص بالنجم البرتغالي ورفعت لافتة يظهر فيها رونالدو بهيئة البطل الخارق إلى جانب الرقم 200.

وأصبح رونالدو (38 عاما) أول لاعب يخوض 200 مباراة دولية في يونيو الماضي. ومنذ ذلك الحين خاض رونالدو ثلاث مباريات دولية.

وفي رده على سؤال بشأن سر استمراره على القمة رغم تقدم سنه، أبلغ رونالدو محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "التفاني والاجتهاد".

وأضاف "كما قلت مرارا وتكرارا، أحسن معاملة جسدي ويساعدني جسدي حتى الآن بالقدر الكافي لأتمكن من لعب كرة القدم وأنا في 38 من عمري لأتمكن من مساعدة فريقي".

وتابع رونالدو، الذي سجل هدف الفوز على ضمك بعدما قلب الفريق تأخره بهدف "أنا ممتن وسعيد لكن دون فريق ودون زملائي في الفريق لن يكون أي شيء ممكنا".

وأضاف "بالتأكيد سألعب هذا العام والعام القادم وبعدها إذا سمح لي جسدي بالاستمرار فسأستمر".

وأبدى رونالدو سعادته باحتفاء الجماهير به اليوم في بادرة وصفها بأنها "جميلة جدا" موجها الشكر لكل من ساهم في هذه البادرة.

وأضاف "أشعر بالامتنان والسعادة بالشعب السعودي، يسعدوني وأنا أدخل البهجة على قلوبهم أيضا".

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