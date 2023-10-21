دعماً لفلسطين..الأهلي المصري يطلب السعة الجماهيرية الكاملة لاستاد القاهرة أمام سيمبا التنزاني

المصدر: وكالات

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تقدم النادي الأهلي المصري بطلب للسلطات الأمنية ببلاده للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الفريق مع سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، إن هذا الأمر جاء لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة النادي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني 2 /2 في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الافريقي التي أقيمت مساء أمس في العاصمة دار السلام.

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