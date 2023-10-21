"هذا الشبل من ذاك الأسد"..نجل رونالدو يحقق انتصاراً كاسحاً في ظهوره الأول مع براعم النصر السعودي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك جونيور، نجل قائد نادي النصر، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الجمعة، في مباراته الأولى مع الفئات السنية للفريق السعودي.

وساهم جونيور في فوز فريق النصر تحت 13 عاما، بسداسية نظيفة على القادسية، في افتتاح مسابقة دوري البراعم وفقاً لروسيا اليوم.

ولم ينجح جونيور في تسجيل أي هدف إلا أنه قدم بعض اللمحات الفنية الرائعة.

ونشر حساب النصر على منصة "إكس" صورا لنجل رونالدو في المباراة وكتب عليها: "هذا الشبل من ذاك الأسد".

وكان النصر وقع قبل أيام مع جونيور وأدرج صاحب الـ13 عاما في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، حيث اختار ارتداء القميص رقم "7" تيمنا بوالده قائد النصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز