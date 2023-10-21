ديلجادو يكشف سبب انفعاله على جيسوس في مباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي

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كشف النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلًا خلال مباراة فريقه الهلال أمام الخليج والتي انتهت بفوز فريقه 1 /صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورصدت كاميرات النقل التليفزيوني حالة من الحدة ظهرت على ديلجادو بعد خروجه مستبدلًا حيث توجه إليه المدرب جورجي جيسوس ليدخلا في نقاش بدا حادًا قبل أن يتمكن أفراد الجهاز الفني للهلال من احتواء الأمر.

وقال ديلجادو في تصريحات عقب نهاية اللقاء إنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين المدرب، مشيرًا إلى أن انفعاله جاء تعبيرًا عن غضبه من نفسه لعدم تقديمه المستوى المأمول خلال المباراة.

وأضاف اللاعب البرازيلي أنه لعب المباراة متحاملًا على إصابة لكنه حاول تداركها وتقديم أفضل ما لديه لكنه لم يكن موفقًا في ذلك.

وعن الفوز الصعب أمام الخليج بهدف نظيف، قال ديلجادو إن المباريات التي تأتي بعد التوقف الدولي دائمًا ما تكون هي الأصعب، لافتًا إلى أن الفريق حقق الأهم اليوم وهو الفوز والنقاط الثلاث.

ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الخليج عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.



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