بهدف نظيف.. ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على الخليج بالدوري السعودي

المصدر: وكالات

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قاد ألكسندر ميتروفيتش الهلال للفوز 1-صفر على ضيفه الخليج ليحقق فوزه الثالث على التوالي في صدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم السبت في مباراة كان فيها النجم البرازيلي نيمار الغائب الحاضر.

وتعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتمزق في الغضروف خلال مشاركته في خسارة البرازيل 2-صفر أمام أوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وأعلن النادي أن اللاعب سيخضع لجراحة.

وقبل انطلاق المباراة، التقط اللاعبون صورا مع قميص نيمار بينما رفع المشجعون لافتة كبيرة تحمل صورة النجم البرازيلي وعبارة "ستعود أقوى".

وبمجرد انطلاق صافرة البداية، هيمن الهلال على مجرياتها وأهدر عدة فرص قبل أن يفتتح ميتروفيتش التسجيل بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة بينما اعتمد الخليج على الهجمة المرتدة التي كادت أن تباغت المتصدر.

ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني كثيرا إذ استمرت هيمنة الهلال على المباراة وإن زادت خطورة الخليج في بعض فتراته دون أن يتمكن كلا الطرفين من تغيير النتيجة رغم أن سالم الدوسري لاعب الهلال هز الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 26 نقطة من عشر مباريات بفارق ثلاث نقاط أمام التعاون ثاني الترتيب الذي تعادل 1-1 مع الاتحاد ثالث الترتيب في وقت سابق اليوم.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز الفتح 4-1 على ضيفه أبها.

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