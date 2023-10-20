بتكلفة 500 مليون دولار..المغرب يشيد استادا جديدا ويطور ستة ملاعب أخرى قبل كأس العالم 2030

المصدر: وكالات

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قال مكتب رئيس الوزراء المغربي اليوم الجمعة إن المغرب يعتزم بناء استاد كبير في مدينة بنسليمان قرب الدار البيضاء وتحديث ستة استادات أخرى استعدادا للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقال مكتب رئيس الوزراء عزيز أخنوش في بيان إنه تم توقيع اتفاق في اليوم نفسه بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار المملوك للدولة لتمويل الاستاد الجديد ليكون جاهزا بحلول 2028 بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات درهم (500 مليون دولار).

وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إن استاد بنسليمان الكبير ستبلغ سعته 113 ألف مقعد.

وأضاف أن الملاعب الستة التي سيتم تجديدها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 تقع في مدن أغادير والدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط وطنجة.

وذكر بيان لرئيس الوزراء أن هذا الاتفاق "يندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية لمواصلة تطوير البنية التحتية الخاصة برياضة كرة القدم في المملكة، وجعل الملاعب الستة المعنية بالتأهيل والتحديث تنسجم مع معايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بحلول عام 2025 وتتوافق أيضا مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بحلول عام 2028".

وسيشمل التطوير استاد طنجة الكبير واستاد محمد الخامس في الدار البيضاء واستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط واستاد أغادير الكبير واستاد مراكش الكبير واستاد فاس.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون الحكومة قد انتهت من توفير مختلف مصادر تمويل وتأهيل وبناء الملاعب بميزانية تناهز قيمتها 9.5 مليار درهم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتأهيل هذه الملاعب وفقا لمعايير الكاف في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025.

وسيلي ذلك مرحلة تأهيل ثانية انسجاما مع معايير الفيفا بميزانية تتراوح ما بين 4.5 إلى 6 مليارات درهم، من عام 2025 إلى 2028.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عرض المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكنه قال أيضا إن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي ستستضيف ثلاث مباريات للاحتفال بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة.

وسيكون المغرب ثاني دولة افريقية تستضيف كأس العالم بعد جنوب أفريقيا عام 2010.

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