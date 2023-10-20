الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدرس منح اللاعب الفلسطيني صفة "اللاعب المحلي" في البطولة الجزائرية

المصدر: وكالات

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كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، يوم الجمعة، أن الاتحاد يخطط لمنح اللاعب الفلسطيني صفة "اللاعب المحلي" في البطولة الجزائرية.

وقال صادي في تصريحات لقناة "الشروق" المحلية: "نريد أن نترك اللاعبين الفلسطينيين للعب في الدوري الجزائري كلاعبين محليين.. هذا أقل شيء يمكننا أن نقدمه".

وأضاف: "عندما نشاهد إخواننا في تونس الذين بدأوا بالمبادرة باعتبار اللاعبين من دول شمال إفريقيا لاعبين محليين وليسوا محترفين أجانب، فلما لا نعتبر في الدوري الجزائري اللاعبين الفلسطينيين لاعبين محليين ونمنحهم رخصة للعب كأنهم لاعبون محليون (مثل الجزائريين)".

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، موافقته على استضافة بلاده مباريات منتخب فلطسين في التصفيات المزدوجة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027، مع تحمل الاتحاد الجزائري كل الأعباء المادية لذلك الغرض، لكن الاتحاد الآسيوي رفض الموافقة على هذا المقترح.

وتنص قوانين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اقتصار إقامة منافسات البطولات القارية داخل القارة الآسيوية وعدم السماح بخروج هذه المباريات خارج حدود قارة آسيا، وذلك ما هو متعارف عليه.

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