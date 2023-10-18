محمد صلاح يخرج عن صمته ويناشد العالم إيقاف العنف الوحشي في غزة (فيديو)

المصدر: البيان

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خرج اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن صمته، مناشداً العالم إيقاف ممارسات العنف الوحشي في غزة.

وأكد صلاح، اليوم، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أنه «ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة».

وقال: «شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تُدمي القلوب»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن تحمُّل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع».

وأضاف: «جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها»، مشدداً على ضرورة «أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً».

وتابع: «يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً».

وناشد نجم ليفربول جميع قادة العالم التكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، مؤكداً أنه «يجب أن تسود الإنسانية».

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