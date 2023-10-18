اتهام مشين للحكم..مساعد مدرب مالي يثير جدلاً واسعاً في مواجهة السعودية الودية

المصدر: البيان

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أثار مساعد مدرب منتخب مالي لكرة القدم خلال مواجهة السعودية "الودية" أمس الثلاثاء جدلا واسعا على مواقع التواصل، بحركة وصفت بـ"الغريبة" للاعتراض على قرارات الحكم.

وظهر مساعد مدرب مالي في مقطع فيديو وهو يعترض بشدة على قرار الحكم، باحتساب هدف منتخب السعودية الذي سجله سالم الدوسري في الدقيقة 58، بداعي وجود تسلل، فقام الحكم بطرده.

وعند مغادرة المدرب المالي لأرض الملعب، أشار للحكم بيده، إذ بدا وكأنه يتهمه بـ"الرشوة".

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من اتهام المدرب المالي للحكم بالحصول على الرشوة لترجيح كفة منتخب على آخر في مباراة ودية لن تكون لنتيجتها أي أهمية بقدر ما أن المباراة ستكشف عيوب كل منتخب والتي يجب تداركها قبل خوض المباريات الرسمية.

يذكر أن المباراة انتهت بتلقي السعودية لخسارة قاسية على يد مالي بنتيجة 1-3.

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