طارق عرامة: المدرب الجديد لشباب قسنطينة "سيكون محليا بنسبة كبيرة"

المصدر: وكالات

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أعلنت شركة "آبار" المالكة لغالبية أسهم نادي شباب قسنطينة المنافس في الدوري الجزائري للمحترفين لكرة القدم تعيين طارق عرامة مديرا رياضيا للنادي خلفا لمحمد بو الحبيب.

وسبق لعرامة الدفاع عن ألوان شباب قسنطينة لسنوات طويلة وشغل منصب المدير الرياضي في وقت سابق.

وكشف عرامة في أول ظهور رسمي له في منصبه اليوم الأربعاء عن أن المدرب الجديد للفريق "سيكون محليا بنسبة كبيرة" بعد الانفصال عن المدرب السابق اليمين بوغرارة.

وقال عرامة "أملك العديد من السير الذاتية من داخل وخارج الوطن. هناك مدربون يمكنهم النجاح في منتصف الموسم وهناك من يريد أن يكون في بدايته ويساهم في استقدام اللاعبين".

وأضاف "بالرغم من تواجد سير ذاتية خاصة بمدربين أجانب إلا أن الخيار الأجنبي ليس ضمن أولوياتنا بنسبة 60%، والشيء الأهم أن يجد المدرب الجديد دعما من الجماهير بغض النظر عن هويته".

وعن تعيينه في هذا المنصب قال عرامة "أشكر الإدارة على الثقة التي وضعتها في. وضعت شروطا من أجل تسيير الأمور.

"تسيير الفريق من صلاحياتي، وأهدافنا واضحة، النادي القسنطيني، يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وشركة، وعليه لا يمكن إلا أن نلعب على المراكز الثلاثة الأولى".

ويحتل شباب قسنطينة المركز الثامن بست نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة مولودية الجزائر واتحاد خنشلة.

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