كريم بنزيما: كل صلواتنا لأهل غزة

المصدر: البيان

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أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي الحالي، وأسطورة ريال مدريد الاسباني السابق، دعمه للفلسطينيين في غزة من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس" تويتر سابقاً.

ونشر بنزيما تغريدة قال فيها، "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

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