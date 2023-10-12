السعودية تضخ استثمارات جديدة في كرة القدم العالمية من خلال رعاية بطولة افريقية مستحدثة

المصدر: أ ب

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أضافت السعودية إلى استثماراتها سريعة النمو في كرة القدم العالمية وسط عرضها لاستضافة كأس العالم 2034 عندما تم تأكيد الهيئة السعودية للسياحة، يوم الخميس، باعتبارها الراعي الرئيسي لبطولة الدوري الافريقي لكرة القدم في نسختها الأولى.

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) أن شركة "زوروا السعودية" سترعى البطولة التي تضم ثمانية فرق، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 شرين ثان، مع إمكانية "تمديد هذا التعاون في نسخ مستقبلية" من البطولة.

ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة الرعاية.

ومن المتوقع أن تقدم البطولة المستحدثة أقل بكثير من الجوائز المالية البالغة 100 مليون دولار للمشاركين التي وعد بها الكاف العام الماضي عندما تم إطلاق حدث مخطط له يضم 24 فريقا.

وتأتي صفقة الرعاية في نفس الأسبوع الذي تقدم فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2034 للرجال.

وحدد الفيفا 31 أكتوبر الجاري، موعدا نهائيا لتقديم طلبات التعبير عن الاهتمام باستضافة البطولة، ويجب أن يتبع ذلك تقديم طلب استضافة رسمي بحلول 30 نوفمبر .

وحصل مسؤولو كرة القدم السعوديون على الدعم بالفعل في هذا الصدد من أكثر من 70 اتحادا من الاتحادات الأعضاء في الفيفا والبالغ عددها 211، والتي من المقرر أن تنتخب البلد المضيف لنسخة مونديال 2034 في اجتماع متوقع أواخر العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن افريقيا لديها 54 عضوا في الفيفا.

كانت شركة "زوروا السعودية" راعيا من الدرجة الثالثة لمونديال 2022 للرجال، في صفقة لم يعلن عنها الفيفا قبل انطلاق البطولة في قطر.

وتم تأجيل اتفاق مماثل كان مخططا له لمونديال السيدات 2023 بعد اعتراض اتحادي كرة القدم للدولتين المضيفتين، أستراليا ونيوزيلندا.

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