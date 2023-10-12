سيقود الفريق أمام النصر السعودي .. الدحيل القطري يتعاقد مع غالتييه بعد 3 أشهر من رحيله عن سان جرمان

المصدر: أ ف ب

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بعد نحو ثلاثة أشهر على انهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي المملوك قطرياً، بسبب سوء النتائج، أعاد المدرب كريستوف غالتييه تصويب بوصلته نحو قطر، بعد إعلان نادي الدحيل التعاقد معه الخميس.

وضعت الإدارة القطرية لسان جرمان حداً في يوليو الماضي لعقد غالتييه قبل عام من انتهائه، فغادر المدرب السابق لسانت إتيان وليل ونيس العاصمة بعد موسم واحد فقط مع النادي الباريسي، وذلك نتيجة الفشل القاري والاكتفاء بإحراز لقب الدوري المحلي.

وكانت المرة الأولى منذ انتقال ملكية سان جرمان للقطريين عام 2011، يُقال فيها أي مدرب بعد موسم واحد فقط مع الفريق.

غادر غالتييه نادي العاصمة في ظروف سوداوية، إذ أوقف مع نجله جون فالوفيتش-غالتييه من قبل الشرطة القضائية، وستتم محاكمته في 15 ديسمبر بمحكمة في نيس، بسبب تصريحات تمييزية مزعومة أدلى بها عندما كان يدرب الفريق الجنوبي.

فُتح تحقيق أوّلي في هذه القضية في أبريل الماضي بسبب "تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه عندما كان مدرباً لنيس في موسم 2021-2022.

وواجه غالتييه جدلاً كبيراً منذ منتصف ابريل الماضي عندما نشر الصحافي المستقل رومان مولينا ثم راديو مونتي كارلو رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه، زعم فيها أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

وذكر فورنييه بشكل خاص هذه الملاحظات المنسوبة إلى غالتييه "+ثم أجاب بأنه كان عليّ أن آخذ في الاعتبار حقيقة المدينة وأنه في الواقع، لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق+ و+حدثني عن رغبته في تغيير الفريق بعمق، موضحاً أيضاً أنه يريد حصر عدد اللاعبين المسلمين قدر الإمكان+".

ونفى غالتييه إدلاءه بتصريحات تمييزية حول اللاعبين الذين كان يشرف على تدريبهم في نيس وقال حينها في هذا الصدد إنه "صُدم بشدة".

وشهد المدافع السابق على وجه الخصوص في صفوف مرسيليا حيث ولد وتكوَّن، وبعد تدريبه سانت إتيان، نجاحاً في مسيرته التدريبية في ليل عندما قاده إلى لقب بطل فرنسا في عام 2021.

في الموسم التالي، قاد نيس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا قبل أن ينضم الى نادي العاصمة في يوليو 2022 خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن المشوار كان قصيراً بسبب اخفاق الفريق في مسابقتي دوري الأبطال والكأس المحلية اللتين ودعهما من ثمن النهائي.

- تعثر مبكر للدحيل -

من جهته، نشر الدحيل القطري، رابع الدوري القطري والذي ضمّ النجم البرازيلي كوتينيو، بياناً على موقعه الرسمي أكد فيه التعاقد مع غالتييه (57 عاماً) الذي سيخلف الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعد الانفصال عنه بالتراضي الأربعاء، وفق ما أعلن النادي أيضاً بسبب سوء النتائج.

ووصف الدحيل غالتييه بأنه "من الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية الفرنسية".

وسيبدأ غالتييه مهمته مع الدحيل على صعيد دوري أبطال آسيا، عندما يحل الفريق ضيفاً على النصر السعودي ونجومه الجدد في الرياض يوم 24 الشهر الجاري، حيث تم تأجيل مواجهة الوكرة في الدوري المحلي بسبب الارتباط القاري.

وكانت إدارة الدحيل قد أعلنت عن فك الارتباط مع كريسبو بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني 0-1.

وتعاقدت إدارة الدحيل مع كريسبو في مارس 2022 خلفا للبرتغالي لويس كاسترو، ليقود الفريق للتتويج بلقب الدوري القطري وكأس قطر، كما بلغ الدور نصف النهائي من النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

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