«الفراعنة» يؤدي مرانه الثاني على ملعب العين 

المصدر: العين - البيان

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خاض المنتخب المصري الأول لكرة القدم بجدية ثاني تدريباته بدولة الإمارات في السابعة مساء أمس، استعداداً لمواجهتي زامبيا والجزائر ودياً المحدد لهما الخميس والاثنين المقبلين ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت مدينة العين بدولة الإمارات، أول من أمس.

على جانب آخر، في إطار حرصها على دعم المنتخبات الوطنية، وقعت شركة النيل للطيران عقد رعاية عن طريق «بن حم للسفريات» الوكيل المعتمد في دولة الإمارات، كناقل رسمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين المقرر إقامتهما يومي 12 و16 الجاري بمدينة العين بالإمارات.

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